Tajemnicze zniknięcie 15-letniej Nadii. Do akcji nad Wisłą wkroczył śmigłowiec

Zaginięcie 15-letniej Nadii w Płocku. Alarm wszczęto po niepokojącej wiadomości

Akcja służb ruszyła 21 października w godzinach wieczornych. Z zebranych informacji wynika, że nastolatkę po raz ostatni zaobserwowano w pobliżu płockiego Mostu Legionów Piłsudskiego około godziny 18:40. Od tamtej chwili nie ma z nią żadnego kontaktu.

Starszy aspirant Krzysztof Kruk z Komendy Miejskiej Policji w Płocku przekazał, że powiadomienie o zaginięciu wpłynęło po alarmującym sygnale od koleżanki. Zgłoszenie wskazywało na poważny kryzys emocjonalny 15-latki, co natychmiast zmobilizowało służby do działania.

Mundurowi nie posiadają jeszcze szczegółowej wiedzy na temat podłoża problemów nastolatki. Jak zaznaczył st. asp. Krzysztof Kruk, obecnie absolutnym priorytetem jest zlokalizowanie zaginionej. Śledczy wciąż ustalają, w jakim kierunku dziewczyna udała się po opuszczeniu okolic przeprawy.

Poszukiwania Nadii Fabiszewskiej na Wiśle. W akcji drony i policyjny śmigłowiec

W szeroko zakrojoną operację włączyli się funkcjonariusze policji, straż pożarna oraz ratownicy WOPR. Przeczesywanie terenu trwa nieprzerwanie od środy. Sprawdzane są zarówno nadbrzeża, jak i sam nurt Wisły.

Starszy aspirant Kruk potwierdził zaangażowanie specjalistycznego sprzętu. Nad rzeką pracował policyjny śmigłowiec oraz drony. Służby na bieżąco analizują i weryfikują każdy sygnał mogący naprowadzić ich na trop dziewczyny.

Płocka policja szuka Nadii. Pilny apel do kierowców z wideorejestratorami

Śledczy wystosowali ważny komunikat do wszystkich osób podróżujących autem. Poszukiwani są kierowcy, którzy w środę 21 października między 18:30 a 18:50 pokonywali Most Legionów Piłsudskiego.

Funkcjonariusze liczą na zapisy z kamer samochodowych. Analiza takich materiałów wideo mogłaby wskazać dokładną trasę przemieszczania się zaginionej.

„– Osoby, które posiadają nagrania lub mogą pomóc w ustaleniu, w którym kierunku poruszała się Nadia, proszone są o pilny kontakt z Policją – apelują funkcjonariusze w opublikowanym komunikacie."

Z oficjalnego rysopisu wynika, że Nadia Fabiszewska mierzy około 172 centymetrów, ma szczupłą budowę ciała oraz bardzo długie, jasnoblond włosy sięgające aż do pasa. W momencie zaginięcia miała na sobie ciemne spodnie dresowe, czarną bluzę z kapturem i sportowe buty marki Nike.

Wszelkie osoby posiadające wiedzę o losie 15-latki powinny natychmiast zgłosić się do policjantów. Wystarczy zadzwonić do Komendy Miejskiej Policji w Płocku, wybierając numery 47 705 16 00 lub 47 705 16 01.

Zaginięcie i kryzys psychiczny. Gdzie można szukać wsparcia?

W przypadku trudności psychicznych, myśli samobójczych lub obaw o stan bliskich, warto skorzystać z darmowych infolinii pomocowych:

- 116 111 – całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

- 116 123 – całodobowy telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych.

- 800 70 2222 – całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.

- 800 12 12 12 – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

- 112 – numer alarmowy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.