Seria kradzieży w Płocku. Złodzieje okradli pięć supermarketów w jeden dzień

Początek działalności szajki w Płocku datuje się na 21 stycznia 2026 roku. Tego dnia sprawcy w zorganizowany sposób dokonali kradzieży w aż pięciu lokalnych supermarketach, koncentrując się głównie na kradzieży alkoholu. Łączna wartość strat poniesionych przez sklepy tylko z tego jednego dnia przekroczyła 10 tysięcy złotych. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji w Płocku, którzy rozpoczęli intensywne śledztwo w celu namierzenia i zatrzymania sprawców.

Złodzieje z Płocka działali w całym kraju. Na celowniku alkohol i sklepy

Dzięki pracy operacyjnej płockich policjantów szybko stało się jasne, że kradzieże w Płocku to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Śledczy ustalili, że ta sama trzyosobowa grupa odpowiada za kilkanaście podobnych przestępstw, do których doszło w styczniu na terenie Mazowsza. Złodzieje działali między innymi w Ciechanowie, Płońsku, Pułtusku i Wyszkowie, a także mieli związek z kradzieżą rozbójniczą w Nowym Dworze Mazowieckim. Ich schemat działania był powtarzalny, kradli głównie alkohol z supermarketów, a wartość jednorazowego łupu często przekraczała 2 tysiące złotych.

Policyjny pościg i zatrzymanie w powiecie piaseczyńskim. Przestępcy ukryli się na strychu

Działania płockich kryminalnych szybko przyniosły pierwsze efekty, ponieważ już 9 lutego w ręce policji wpadł 42-letni członek szajki. Na jego wspólników zorganizowano szeroko zakrojoną akcję kilka dni później. Funkcjonariusze z Płocka, wspierani przez policjantów z Radomia i Piaseczna, namierzyli kryjówkę 37-latka i 45-latka na jednej z posesji w powiecie piaseczyńskim. Zaskoczeni przestępcy schowali się na strychu, skąd planowali dalszą ucieczkę, jednak zostali skutecznie zatrzymani przez policję.

Zatrzymani to recydywiści. Usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu

Obaj mężczyźni zatrzymani w powiecie piaseczyńskim, w wieku 37 i 45 lat, byli już dobrze znani organom ścigania. Okazało się, że byli poszukiwani w celu odbycia wcześniejszych kar pozbawienia wolności. Starszy z nich w listopadzie 2025 roku nie wrócił z przepustki do zakładu karnego, a kilka lat wcześniej był karany za udział w głośnym napadzie na konwojenta. Młodszy był poszukiwany za liczne kradzieże. W środę, 18 lutego 2026 roku, obaj usłyszeli zarzuty, a sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Sprawa jest rozwojowa. Straty mogą sięgać setek tysięcy złotych

Policjanci podkreślają, że śledztwo wciąż trwa i ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że lista przestępstw popełnionych przez zatrzymaną grupę jest znacznie dłuższa. Śledczy szacują, że łączna wartość skradzionych przez nich towarów na terenie całego kraju może przekraczać nawet kilkaset tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwa, w tym działanie w zorganizowanej grupie, mężczyznom grozi kara nawet do kilkunastu lat pozbawienia wolności.

