Pożar elewacji centrum handlowego w Płocku. Przeprowadzono dużą ewakuację

Pożar elewacji centrum handlowego w Płocku

Jak przekazał w rozmowie z redakcją warszawa.eska.pl oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. kpt. Wojciech Pietrzak, we wtorek po godz. 18:00 do strażaków wpłynęła informacja o pożarze elewacji na Galerii Wisła. Do akcji zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej.

- Podano dwa prądy wody, pożar bardzo szybko opanowano, ugaszono. Na tę chwilę trwa przewietrzanie, ale Galeria już dzisiaj nie będzie otwarta, zostanie zamknięta - zaznaczył mł. kpt. Pietrzak.

Jak dodał, nikt na szczęście nie ucierpiał w zdarzeniu. Gdy strażacy dojeżdżali na miejsce, trwała już ewakuacja. - Załączyły się wszystkie sygnalizacje pożarowe, więc była informacja głosowa. Wszystkie systemy zadziałały poprawnie - powiedział.

Według wstępnych informacji strażaków liczba osób ewakuowanych z centrum handlowego oscylowała w granicach 400.

