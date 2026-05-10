Tragiczna śmierć 18-latka podczas zawodów w Płocku. Zderzyły się dwa skutery wodne. Nowe informacje

Tragiczny wypadek podczas zawodów w Płocku. Nie żyje 18-latek

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 9 maja, nieopodal płockiego molo. To właśnie tam, na Wiśle, odbywała się I Runda Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - Runda Mistrzostw Mazowsza w klasie stockbox.

"Przed godz. 14:00, podczas Pierwszej Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych odbywających się na Wiśle w Płocku, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo podjętej reanimacji życia jednego ze sterników niestety nie udało się uratować" - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Komenda Miejska Policji w Płocku.

Zawody natychmiast przerwano. Zmarły młody zawodnik miał zaledwie 18 lat i był mieszkańcem Dolnego Śląska. Jak poinformował w niedzielnej rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator Bartosz Maliszewski z Prokuratury Okręgowej w Płocku, drugi z uczestników wypadku – 54-letni mężczyzna – przeżył i w chwili zdarzenia był trzeźwy. Pobrano jednak od niego krew do szczegółowych badań.

"Oba skutery zostały zabezpieczone do szczegółowych oględzin. Zabezpieczono także kombinezon i kask ofiary wypadku. Sekcja zwłok 18-latka planowana jest wstępnie na przyszły tydzień" - zaznaczył rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej.

Śledztwo prokuratury w sprawie śmiertelnego wypadku skuterów

W niedzielnym wywiadzie dla PAP prokurator Maliszewski potwierdził, że sprawą zajmie się prokuratura. Śledztwo najprawdopodobniej będzie dotyczyć narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 Kodeksu karnego) oraz nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 kk). Postępowanie ma ruszyć oficjalnie w poniedziałek (11 maja).

Zaraz po tragedii przeprowadzono niezbędne oględziny miejsca wypadku oraz trasy, którą poruszali się zawodnicy.

"Przesłuchanych zostało także kilkunastu świadków, w tym wszyscy uczestnicy przejazdu, podczas którego doszło do zderzenia skuterów. W sumie to 12 osób, a także kilku sędziów. Czynności te zostały przeprowadzone od razu, ponieważ są to osoby z całej Polski, jak również z zagranicy" - podkreślił prokurator Maliszewski.

Przedstawiciel płockiej prokuratury dodał również, że już na wstępnym etapie zgromadzono kluczowe dowody. Oprócz przesłuchań świadków, zabezpieczono m.in. dokumentację i regulamin zawodów oraz materiały wideo, w tym ujęcia z dronów.

Kto zorganizował mistrzostwa w Płocku?

Za organizację I Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych odpowiadały Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oraz płockie WOPR. Dochodzenie w sprawie tragicznej śmierci 18-latka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Płocku.

