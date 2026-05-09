Tragiczny wypadek na Mistrzostwach Polski. Nie żyje 18-letni sternik

Tragiczny finał zawodów w Płocku. 18-latek zginął na Wiśle

Komenda Miejska Policji w Płocku poinformowała o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło na Wiśle. Wypadek miał miejsce w sobotę, 9 maja, podczas Pierwszej Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Z policyjnych ustaleń wynika, że przed godziną 14:00 dwa uczestniczące w wyścigach skutery wodne zderzyły się ze sobą. Na ratunek natychmiast zadysponowano odpowiednie służby, wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

„Dziś przed godz. 14:00, podczas Pierwszej Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych odbywających się na Wiśle w Płocku, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo podjętej reanimacji życia jednego ze sterników niestety nie udało się uratować”

W rozmowie z „Super Expressem” oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, podkom. Monika Jakubowska doprecyzowała, że ofiarą tego dramatycznego zdarzenia jest 18-latek pochodzący z województwa dolnośląskiego.

Tragedia na wodzie spowodowała natychmiastowe przerwanie imprezy sportowej. Na miejscu zdarzenia prowadzone są działania służb, a płoccy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności, które mają na celu dokładne ustalenie przebiegu oraz przyczyn tego fatalnego w skutkach wypadku.

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych przerwane po wypadku

Areną rywalizacji w ramach Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych był odcinek Wisły zlokalizowany w okolicach płockiego molo. Sobotnie zawody, startujące o godzinie 10:00, stanowiły inaugurację walki o medale w tym sezonie. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów wydarzenia, do Płocka zjechali się czołowi zawodnicy z Polski, by ścigać się w różnych kategoriach, używając zarówno maszyn stojących, jak i modeli siedzących.