Transport ponadnormatywnych elementów instalacji z płockiego nabrzeża Wiślanego

Planowany start transportu to sobotni wieczór (21 marca) – godzina 22:00 z płockiego nabrzeża Wiślanego. Transport będzie odbywał się ulicami Płocka: Parowa, Szpitalna, Traktowa i Zglenickiego. Ze względu na rozmiary kolumny transport ten będzie przemieszczał się bardzo wolno, co oznacza, że kolumna koncentracyjna dotrze na teren budowanego kompleksu petrochemicznego ORLENU w niedzielę rano.

Fotografowanie oraz nagrywanie wideo transportu są dozwolone pod warunkiem stosowania się do poleceń firmy ochraniającej oraz firmy DSV - organizatora transportu – dotyczy to przede wszystkim bezpiecznych miejsc dla osób fotografujących i realizujących materiały wideo. Zdjęcia z dronów wymagają przestrzegania powszechnie stosowanych przepisów dotyczących użycia dronów – w szczególności w obszarze miejskiej przestrzeni powietrznej. Drony nie mogą w żaden sposób utrudniać transportu kolumny – ponownie prośba o stosowanie się do poleceń pracowników firmy ochraniającej oraz firmy DSV organizującej transport kolumny.