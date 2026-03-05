Finały największego międzyszkolnego turnieju w Europie ponownie w Płocku

Orlen Arena ponownie gospodarzem wielkiego finału

Finały Predator Games po raz kolejny odbędą się w Orlen Arenie, nowoczesnym obiekcie, który w ubiegłej edycji udowodnił, że doskonale łączy sportowe emocje z gamingowym widowiskiem. Monumentalna przestrzeń hali pozwala stworzyć widowisko na skalę ogólnopolską, z dużą sceną, trybunami wypełnionymi kibicami i profesjonalną realizacją transmisji.

Finały będą miały pełnoprawną oprawę dużego, międzynarodowego turnieju esportowego: profesjonalną scenę, rozbudowaną realizację światła i dźwięku, stanowiska dla zawodników oraz studio analityczne. Każdy mecz komentowany będzie na żywo przez topowych casterów polskiej sceny esportowej, a pomiędzy mapami i partiami widzowie zobaczą ekspercką analizę, wywiady i podsumowania – dokładnie tak, jak podczas największych zagranicznych wydarzeń. Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się w Płocku, przygotowana zostanie profesjonalna transmisja online, realizowana na kanałach ambasadorów Predator Games, dzięki czemu finałowe emocje dotrą do widzów w całej Polsce.

Cieszymy się, że po raz drugi wracamy z finałami do Płocka. Zeszłoroczna edycja pokazała, że zarówno lokalna społeczność, jak i kibice z dalszych regionów Polski bardzo dobrze przyjęli to wydarzenie. Frekwencja w Orlen Arenie była imponująca, a atmosfera potwierdziła, że esport w takim wydaniu ma realną siłę przyciągania. - mówi Łukasz Łopuszyński, Country Manager Acer Polska.

Powrót do Płocka to nie tylko kontynuacja sprawdzonej formuły, ale również dowód na silną i realną współpracę z lokalnymi władzami. Finały Predator Games realizowane są we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Miastem Płock – partnerami wydarzenia, którzy wspólnie z organizatorami wspierają rozwój nowoczesnych inicjatyw skierowanych do młodzieży oraz konsekwentnie budują wizerunek Płocka jako miasta otwartego na esport i nowe technologie.

Sześć gier, sześciu mistrzów

Przez wiele miesięcy uczestnicy Predator Games rywalizowali w eliminacjach wojewódzkich, w których wyłaniano najlepszych uczniów i szkolne drużyny – po jednym topowym reprezentancie z każdego województwa w danej grze. Następnie najlepsze zespoły i zawodnicy przeszli do fazy pucharowej, gdzie rywalizowali o miejsce na finałach LAN. Teraz na jednej scenie spotkają się najlepsi z najlepszych, by zawalczyć o tytuły mistrzowskie w sześciu grach: Fortnite, Counter-Strike 2, League of Legends, Teamfight Tactics, Rocket League i Szachy, i zapisać się w historii Predator Games.

W każdej z nich poznamy przyszłych mistrzów, najlepszych uczniów i najlepsze szkolne drużyny w Polsce. Emocje, rywalizacja na najwyższym poziomie i prawdziwa esportowa atmosfera LAN – to wszystko czeka kibiców w Orlen Arenie.

Atrakcje dla kibiców i strefy partnerów

Finały Predator Games to nie tylko mecze na głównej scenie. W przestrzeni eventowej powstanie rozbudowana strefa partnerów, w której uczestnicy będą mogli zanurzyć się w świat nowych technologii, gamingu i interaktywnych atrakcji. Na miejscu pojawią się aktywacje przygotowane przez sponsorów wydarzenia, konkursy, specjalne wyzwania oraz możliwość przetestowania najnowszego sprzętu gamingowego.

Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, a każdy fan esportu będzie mógł osobiście doświadczyć emocji finałów Predator Games i atrakcji przygotowanych przez partnerów.

Centralnym punktem strefy będzie przestrzeń marki Predator, która podkreśli turniejowy, profesjonalny charakter wydarzenia i pozwoli uczestnikom doświadczyć sprzętu wykorzystywanego podczas finałowych rozgrywek.

Spotkania z topowymi casterami polskiej sceny

Każdy finałowy mecz zostanie skomentowany przez topowych casterów polskiej sceny esportowej. To jednak nie wszystko – organizatorzy zaplanowali także specjalne meet & greet. Kibice będą mogli spotkać swoich ulubionych komentatorów, zamienić kilka słów, zbić piątkę i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Na miejscu będzie można spotkać między innymi Piotra „Izak” Skowyrskiego, Damiana „Nervarien” Ziaję, Jakuba „Jacob” Wrotniaka, Karol ‘Sitr0x’ Wiewiórski czy Aleksandra „Szaman” Szantera.

Finały Predator Games 21–22 marca w Płocku to dwa dni rywalizacji, emocji i spotkań społeczności szkolnego esportu z całej Polski. To właśnie tutaj poznamy nowych mistrzów i szkoły, które zapiszą się w historii turnieju jako kolejni Mistrzowie Predator Games.