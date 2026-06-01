Potężna chmura dymu nad Płockiem. Służby walczą z pożarem

Maria Hędrzak
PAP.
2026-06-01 20:57

W poniedziałek, 1 czerwca w godzinach wieczornych w Płocku wybuchł duży pożar. Służby walczą z ogniem, który pojawił się w hali usługowo-magazynowej przy ulicy Rembielińskiego. Na miejscu pracuje wiele zastępów straży pożarnej. Na krążących po mediach społecznościowych nagraniach i zdjęciach zobaczyć można potężny słup dymu unoszący się nad miastem.

Ogromny pożar w Płocku, chmura dymu nad miastem

Hala usługowo-magazynowa, w której ogień pojawił się w poniedziałek wieczorem, znajduje się przy ul. Rembielińskiego w Płocku. Jest to budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów, w pobliżu którego położone są podobne zabudowania, a także stacja paliw i czteropiętrowy blok mieszkalny.

- Obecnie cała hala objęta jest ogniem. Nie wiadomo na razie, co znajduje się wewnątrz tego budynku, jakie materiały są tam ewentualnie składowane. Z pożarem walczy 30 zastępów straży pożarnej - powiedział rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. kpt. Wojciech Pietrzak.

Jak dodał, nie ma informacji o osobach poszkodowanych. - Aktualnie nie ma zagrożenia przeniesienia się ognia na sąsiednie zabudowania - podkreślił. Zaznaczył, że po pojawieniu się ognia w hali, z przylegającej do niej w części usługowej restauracji ewakuowało się kilka osób.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do pojawienia się ognia, ani jak długo potrwają działania gaśnicze. 

Na nagraniach oraz zdjęciach, które pojawiają się w mediach społecznościowych, zobaczyć można skalę pożaru i gęsty dym unoszący się nad miastem.

