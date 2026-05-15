Rekrutacja na WSB-NLU. Studia, które otwierają drzwi do kariery! Sukces i komfort na wyciągnięcie ręki

Wybór uczelni nie musi wcale oznaczać wyjazdu do Krakowa, Warszawy czy Wrocławia. Coraz więcej kandydatów szuka miejsca, które zapewnia wysoki poziom nauczania, komfort studiowania i możliwość zdobywania wartościowych kompetencji bez narażania się na koszty związane z życiem w popularnych aglomeracjach. Taką przestrzeń oferuje WSB-NLU w Nowym Sączu - uczelnia, która stawia na praktykę, nowoczesne technologie i indywidualne podejście do studenta.

Kierunki na WSB-NLU

Wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej to często decyzja życia. Dla wielu kandydatów, którzy marzą o wysokich zarobkach i prestiżowej pracy, kluczowe jest znalezienie uczelni, która oferuje coś więcej niż tylko dyplom. WSB-NLU wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, prezentując ofertę studiów stacjonarnych, które są precyzyjnie dopasowane do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. To już nie tylko teoria, ale realne perspektywy zawodowe! Uczelnia, jak podaje w swoich materiałach prasowych, stawia na praktykę i nowoczesne technologie, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla studiowania w przepełnionych aglomeracjach.

W ofercie na rok akademicki 2026/2027 znajdują się takie kierunki jak:

Zarządzanie – studia I i II stopnia, dla przyszłych liderów biznesu.

Informatyka – studia inżynierskie I stopnia, brama do świata cyfrowego.

Prawo – jednolite studia magisterskie, dla tych, którzy pragną stać na straży sprawiedliwości.

Psychologia – jednolite studia magisterskie, dla zgłębiających tajniki ludzkiego umysłu.

Inżynier sztucznej inteligencji. Hitowy kierunek

Prawdziwym hitem, który wyróżnia ofertę WSB-NLU, jest nowa specjalność w ramach Informatyki: Inżynier sztucznej inteligencji. To propozycja, która brzmi jak obietnica sukcesu dla każdego, kto fascynuje się AI, analizą danych i rewolucyjnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Program tej specjalności to nie tylko sucha teoria – studenci uczą się projektowania, trenowania i optymalizacji modeli uczenia maszynowego, pracy z ogromnymi zbiorami danych oraz wdrażania zaawansowanych rozwiązań AI w różnych sektorach gospodarki. Brzmi jak science fiction? W Nowym Sączu to już rzeczywistość! Absolwenci tej specjalności będą rozchwytywani na rynku pracy, z perspektywami zatrudnienia na stanowiskach takich jak AI Engineer, Machine Learning Engineer czy Data Scientist. To po prostu przepis na pewną przyszłość i zarobki, o których inni mogą tylko pomarzyć! Programy kształcenia są systematycznie aktualizowane, a zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, dzielący się wiedzą, która jest na wagę złota. Dodatkowo, autorska platforma CloudAcademy ułatwia naukę, zapewniając dostęp do wszystkich materiałów w jednym miejscu – prawdziwy luksus w edukacji.

Studia stacjonarne to nie tylko zajęcia!

Studia dzienne to nie tylko udział w zajęciach. To codzienny kontakt z wykładowcami, praca w grupach projektowych, rozmowy, inicjatywy studenckie i relacje, które często zostają na lata.

Obecność na kampusie sprzyja rozwijaniu kompetencji społecznych, komunikacyjnych i organizacyjnych. Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu akademickim, korzystać z wydarzeń, warsztatów i inicjatyw organizowanych przez uczelnię, a także stopniowo budować pewność siebie w środowisku zawodowym i społecznym.

To szczególnie ważne na kierunkach takich jak psychologia, prawo, zarządzanie czy informatyka, gdzie liczy się nie tylko wiedza, ale również umiejętność współpracy, argumentacji, analizy i rozwiązywania problemów.

Student’s House

Dla kandydatów spoza Nowego Sącza dużym atutem jest Student’s House - nowoczesny akademik znajdujący się bezpośrednio na kampusie WSB-NLU. To rozwiązanie, które ułatwia codzienne studiowanie. Mieszkanie tuż obok uczelni oznacza oszczędność czasu, większy komfort i łatwiejszy dostęp do życia akademickiego.

Wyobraź sobie życie bez codziennych dojazdów, zaledwie kilka kroków od wykładowców i sal ćwiczeniowych! Jak podaje uczelnia, kompleks oferuje nie tylko komfortowe pokoje, ale także wspólne kuchnie, pralnie, strefy wypoczynku, zielone atrium i tarasy relaksacyjne. Darmowe Wi-Fi, parking, dostęp do biblioteki i infrastruktury sportowej to standard. Student’s House to nie tylko miejsce do spania, to przestrzeń, która pozwala w pełni zanurzyć się w atmosferze studiów, bez żadnych dodatkowych zmartwień. To prawdziwy raj dla studentów, którzy chcą skupić się na nauce i rozwoju, wiedząc, że ich codzienne życie jest zaopiekowane. Czy to nie brzmi jak idealne studia w Nowym Sączu?

Poznaj WSB-NLU podczas dnia otwartego

Osoby, które chcą lepiej poznać uczelnię przed podjęciem decyzji, mogą skorzystać z dni otwartych organizowanych przez WSB-NLU. To dobra okazja, aby zobaczyć kampus, porozmawiać ze specjalistą ds. rekrutacji i uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków, zasad naboru, akademika oraz organizacji zajęć.

Bezpośrednia wizyta pomaga uporządkować informacje i podjąć decyzję z większym spokojem. Na indywidualne spotkanie ze specjalistą ds. rekrutacji oraz zwiedzanie uczelni można umówić się w dogodnym terminie poprzez formularz zapisów na dzień otwarty.

Rekrutacja już trwa

Pierwsza tura rekrutacji potrwa do 15 lipca 2026 roku. Zapisy odbywają się online, a cały proces został przygotowany tak, aby był prosty, przejrzysty i wygodny dla kandydatów.

WSB-NLU w Nowym Sączu to świadomy wybór dla osób, które chcą studiować praktycznie, wygodnie i z myślą o przyszłości.