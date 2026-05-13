Tragiczna śmierć 18-letniego Igora Tycla. Gest kolegów ze szkoły wzrusza do łez

Tragedia na wodzie w Płocku. Zginął 18-letni sternik

Do koszmarnego zdarzenia doszło w sobotę (9 maja) w okolicach płockiego molo. W trakcie I Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - Rundy Mistrzostw Mazowsza w klasie stockbox, doszło do zderzenia dwóch maszyn. Obaj zawodnicy wpadli do wody.

54-letni uczestnik kolizji przeżył wypadek. Niestety, dla drugiego z mężczyzn zdarzenie zakończyło się tragicznie. Pochodzący z Dolnego Śląska 18-letni Igor Tycel poniósł śmierć na miejscu.

Klub sportowy i związek żegnają Igora Tycla

Po informacji o śmierci 18-latka internet zapełnił się poruszającymi pożegnaniami. Kondolencje w mediach społecznościowych przekazały organizacje sportowe, z którymi młody zawodnik był związany – JetRiders Wrocławski Klub Sportowy oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

„Żegnamy nie tylko zawodnika, ale przede wszystkim kolegę, który żył z pasją do wody, prędkości i sportu. Zawsze uśmiechnięty, pomocny i pełen energii. Zostaniesz z nami na zawsze. Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu”

W ten sposób zmarłego pożegnał na Facebooku wrocławski klub.

„Okrutny los odebrał nam tego wspaniałego młodego człowieka podczas zawodów skuterów wodnych. Nie tak miało być… Pogrążeni w bólu i smutku składamy kondolencje rodzinie i bliskim Igora”

Takie oświadczenie opublikował z kolei Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Uczniowie ze Środy Śląskiej w żałobie po śmierci kolegi

Wzruszające słowa popłynęły również ze strony Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej, do którego uczęszczał Igor.

„Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Igora Tycla. Igor był nie tylko utalentowanym zawodnikiem, ale przede wszystkim młodym człowiekiem pełnym pasji i sportowych marzeń. Mimo młodego wieku, jego determinacja i liczne sukcesy były dla nas wszystkich powodem do dumy”

Placówka opublikowała także zdjęcie specjalnego miejsca pamięci stworzonego w szkole. Rówieśnicy 18-latka postanowili pójść o krok dalej. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego podjęli decyzję o ogłoszeniu w szkole Dnia Żałoby w czwartek, 14 maja, czyli w dniu pogrzebu młodego sportowca.

„Prosimy, aby w ramach tego dnia ubrać się na czarno lub w stonowanych barwach”

Taki komunikat wystosowali do uczniów przedstawiciele samorządu.

Prokuratura w Płocku bada okoliczności zderzenia skuterów

Śledczy zajmą się teraz drobiazgowym odtworzeniem przebiegu wypadku z udziałem 18-latka. Postępowanie w tej sprawie zostało oficjalnie wszczęte w poniedziałek, 11 maja.

"Przedmiotem badania w niniejszej sprawie będzie narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednego z uczestników wyścigu i nieumyślne spowodowanie jego śmierci, poprzez zderzenie z innym sternikiem skutera wodnego"

Takie informacje przekazał dziennikarzom prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.