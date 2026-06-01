Potężny pożar hali w Płocku. Na miejscu kilkadziesiąt zastępów straży, służby apelują

Potężny pożar w Płocku. W akcji ponad 30 zastępów straży

Poniedziałkowy wieczór przyniósł fatalne wieści z Płocka, gdzie przy ul. Rembielińskiego wybuchł ogromny pożar. Płomienie ogarnęły halę o powierzchni około 80 na 100 metrów. W pobliżu płonącego obiektu znajdują się podobne zabudowania, stacja benzynowa oraz czteropiętrowy blok mieszkalny. Mł. kpt. Wojciech Pietrzak, pełniący funkcję rzecznika płockiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że ogień zajął całą halę.

- Nie wiadomo na razie, co znajduje się wewnątrz tego budynku, jakie materiały są tam ewentualnie składowane - zaznaczył, podkreślając przy tym, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie ma też zagrożenia przeniesienia się ognia na sąsiednie zabudowania.

Około godziny 21:30 w sieci pojawił się oficjalny komunikat Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, który rzuca więcej światła na rozmach akcji gaśniczej. Do walki z płomieniami skierowano ponad 30 zastępów. "Przeprowadzono ewakuację części mieszkańców pobliskiego budynku, a pozostali mieszkańcy zostali poinstruowani o prawidłowym zachowaniu. Z uwagi na gęste zadymienie stan powietrza jest monitorowany przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PŁOCK 6. Na miejsce pożaru udaje się Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Artur Gonera oraz grupa operacyjna MKW" - czytamy.

Policja apeluje: stosuj się do poleceń służb

Płoccy policjanci intensywnie wspierają strażaków, koncentrując się na zabezpieczeniu terenu objętego akcją gaśniczą. Funkcjonariusze potwierdzili, że sytuacja wymagała ewakuacji sześciu osób z samego obiektu, a także kilkudziesięciu lokatorów z pobliskiego bloku. Nikomu na szczęście nic się nie stało.

"Apelujemy o stosowanie się do poleceń służb" - poprosili we wpisie mundurowi. Dodatkowo poinformowali o utrudnieniach komunikacyjnych, wskazując, że ruch na ulicach Rembielińskiego i Przemysłowej został całkowicie wstrzymany.

Sytuacja wywołała także reakcję władz miejskich. W związku z pożarem Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Płocka w informacji dla mieszkańców rozsyłanej systemem SMS zalecił zamknięcie okien w budynkach mieszkalnych w rejonie osiedli Wielka Płyta i Śródmieście.

