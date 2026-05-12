Śmierć 18-letniego sportowca na Wiśle. Słowa rodziców Igora Tycla rozdzierają serce

Tragedia na Mistrzostwach Polski Skuterów Wodnych w Płocku

W sobotę 9 maja w okolicach płockiego molo doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Trwała właśnie I Runda Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych, a zawodnicy rywalizowali także w ramach Mistrzostw Mazowsza w klasie stockbox. Podczas wyścigu dwie maszyny wpadły na siebie, przez co obaj sportowcy błyskawicznie zniknęli pod powierzchnią wody.

Ze zderzenia cało wyszedł starszy uczestnik wypadku, 54-letni mężczyzna. Śledczy pracujący na miejscu zdarzenia potwierdzili, że w chwili wyścigu starszy zawodnik nie był pod wpływem alkoholu. Niestety, drugi ze startujących, 18-letni Igor Tycel z Dolnego Śląska poniósł śmierć na miejscu.

Ojciec żegna 18-letniego Igora Tycela. Rozdzierający wpis

Zaraz po tym dramacie w internecie pojawiło się mnóstwo poruszających wpisów żegnających przedwcześnie zmarłego chłopaka. Słowa wsparcia oraz kondolencje przekazali przedstawiciele JetRiders Wrocławski Klub Sportowy, którego barwy reprezentował nastolatek, a także działacze Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Po kilku dniach od tego koszmarnego zdarzenia rodzina poinformowała o dacie ceremonii pogrzebowej swojego ukochanego dziecka. Tata 18-latka zamieścił w mediach społecznościowych krótki komunikat dołączony do nekrologu, w którym w niezwykle poruszający sposób zwrócił się bezpośrednio do zmarłego syna.

„Synku…zabrałeś ze sobą część naszych serc. Tak bardzo Cię kochamy i tak bardzo będzie nam Ciebie brakowało”

Treść samego nekrologu udostępnionego przez najbliższych zmarłego również wywołuje ogromne wzruszenie. Rodzina w opublikowanym tekście wyraziła potężny ból po nagłej stracie, podkreślając wielką odwagę oraz ogromną pasję do sportów wodnych swojego dziecka.

„Z ogromnym bólem i niewyobrażalnym żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas nasz ukochany Syn. Wspaniały chłopak, pełen pasji, odwagi i marzeń. Był dumą swojej rodziny, człowiekiem o wielkim sercu i zawodnikiem, który kochał życie, sport i wodę. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci, w naszych sercach i w każdym wspomnieniu, którego nikt nam nie odbierze”

Uroczystości pogrzebowe młodego sportowca odbędą się w jego rodzinnym regionie na Dolnym Śląsku. Nabożeństwo żałobne zaplanowano na czwartek, 14 maja, na godzinę 14:00 w kościele w miejscowości Malczyce. Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy pogrzebu odprowadzą zmarłego nastolatka na pobliski cmentarz.

Prokuratura w Płocku bada przyczyny śmierci sportowca na Wiśle

Okoliczności tego śmiertelnego wypadku na wodzie badają obecnie odpowiednie służby. Dzień po tragicznych zawodach rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej, prokurator Bartosz Maliszewski, przekazał mediom decyzję o wszczęciu postępowania. Śledczy będą dokładnie sprawdzać, czy na torze wodnym doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia zawodnika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.