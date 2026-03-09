Do dramatycznego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałkowy wieczór w powiecie płockim. Samochód osobowy, którym podróżowało pięć młodych osób, wypadł z drogi i dachował. Jedna z pasażerek zmarła mimo prowadzonej reanimacji.

- Tragiczny wypadek w powiecie płockim. Około godziny 19:30 w miejscowości Mąkolin doszło do tragicznego zdarzenia drogowego

Powyższą informację udostępniła Komenda Miejska Policji w Płocku krótko po godzinie 21.

BMW wypadło z drogi na łuku drogi w Mąkolnie

Z pierwszych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że za kierownicą samochodu siedział 18-letni kierowca. Auto miało zjechać z jezdni i przewrócić się na dach.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierujący samochodem marki BMW na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, po czym auto dachowało."

Takie szczegóły tego tragicznego zdarzenia oficjalnie potwierdzili lokalni mundurowi w swoim krótkim komunikacie.

Śmiertelny wypadek w Mąkolinie. Zginęła 14-letnia pasażerka

W samochodzie oprócz kierowcy znajdowało się jeszcze czworo nastoletnich pasażerów. Służby ratunkowe natychmiast rozpoczęły akcję ratunkową.

Jedna z pasażerek była w stanie krytycznym. Ratownicy przez dłuższy czas prowadzili resuscytację, jednak jej życia nie udało się ocalić.

Pozostali uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do placówek medycznych. W przypadku dwóch osób konieczne było użycie śmigłowców ratunkowych.

Policja przekazała również, że kierowca był trzeźwy. Na miejscu pracują wszystkie służby, a droga została całkowicie zamknięta dla ruchu.

"Kierowca był trzeźwy. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe." - przekazuje płocka policja.

Funkcjonariusze prowadzą obecnie czynności, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności oraz przebieg tragicznego wypadku.