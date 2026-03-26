Wielki transport spowoduje poważne utrudnienia. Zacznie się już wieczorem

Uwaga na utrudnienia w Płocku (26/27.03.2026)

Stalowa kolumna frakcji butadienowej C4 o długości 68,5 metra długości i wadze około 288 ton przewożona będzie z płockiego nabrzeża Wisły do zakładu Orlenu na specjalnej wieloosiowej platformie ulicami: Parową, Szpitalną, Traktową i Zglenickiego, w tym drogami wojewódzkimi 562 w kierunku Dobrzynia nad Wisłą oraz 559 w kierunku Lipna. Jak wynika z komunikatu Orlenu, przejazd ruszy w czwartek o godz. 22:00.

Przedstawiciele koncernu zaznaczyli, że ze względu na rozmiary kolumny transport będzie przemieszczał się bardzo wolno, co oznacza, że kolumna dotrze na teren budowy w głównym zakładzie koncernu w Płocku w piątek rano. Zwrócili się przy tym z apelem o zachowanie ostrożności na trasie przejazdu konstrukcji, a także o stosowanie się do poleceń firmy ochraniającej i firmy realizującej transport.

Szczegóły wielkiego transportu dla Orlenu

Dwie gigantyczne, stalowe kolumny dla Orlenu przypłynęły Wisłą do Płocka na dwóch zestawach połączonych barek, przekraczając po drodze tamę we Włocławku. Na początku marca dotarły one statkiem do portu w Gdańsku z Szanghaju, skąd wyruszyły w rejs z początkiem grudnia ubiegłego roku. Pierwsza z konstrukcji - kolumna koncentracyjna o długości 89,5 metra i wadze około 555 ton - została przewieziona na specjalnej platformie ulicami Płocka z tamtejszego nabrzeża Wisły do głównego zakładu koncernu pod koniec ubiegłego tygodnia, w nocy z soboty na niedzielę. Przewiezienie drugiej kolumny planowano w nocy ze środy na czwartek, jednak z powodu złych warunków pogodowych transport przełożono ostatecznie o dobę.

Aby przetransportować konstrukcje do miejsca docelowego, konieczne było przygotowanie niektórych ulic i dróg na peryferiach Płocka, w tym np. usunięcie znaków drogowych i tablic informacyjnych. Obie kolumny przeznaczone są dla inwestycji Nowa Chemia, którą realizuje Orlen.

